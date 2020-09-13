شؤون فلسطينية

الرجوب: نأمل خلال الأسابيع المقبلة التوافق على جدول زمني لإجراء الانتخابات

الرجوب: نأمل خلال الأسابيع المقبلة التوافق على جدول زمني لإجراء الانتخابات
أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب، إن المقاومة الشعبية ليست جديدة على الفلسطينيين، والفعل الشعبي والذي طابعه سلمي وحضاري موجود من فترة طويلة، ومنذ بدء الاحتلال. 

وقال الرجوب في تصريحات لبرنامج (ملف اليوم) عبر (تلفزيون فلسطين)، على أننا لا نراهن إلا على صمود هذا الشعب الفلسطيني، والذي أصبح نموذجاً، ولا نراهن على بايدن أو غيره، مشيراً إلى أننا "يجب أن نبالغ ونضخم في فعلنا وأدائنا، وبناء أسس وتراكمات، أعتقد هي التي تخدم معركتنا".

وشدد على أنه لن يكون الفعل المقاوم والصمود، بديلاً عن استمرار الحوار بين فتح وحماس، والحوار الوطني الشامل، ونحن حتى الآن هناك كثير من التباينات التي تم تجميدها.


وأضاف الرجوب: نقول لشعبنا: إن القيادة الموحدة ليست بديلاً، وسنواصل حواراً ثنائياً ووطنياً شاملاً وفق عدد من الأسس، أولها  دولة فلسطينية، كاملة السيادة تكون سقفنا، والثاني المقاومة بكل أشكالها، حق شرعي و"الشعبية" هي الأنسب في هذه المرحلة، وتطويرها وفق ردات الفعل، والثالث له علاقة بالشراكة.

وقال: إن الأساس الثالث الشراكة، ويجب أن تأتي من خلال عملية ديمقراطية، تتمثل بانتخابات بالتمثيل النسبي، يشارك بها الجميع، ونأمل خلال الأسابيع المقبلة، أن نتوافق على جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية، كجزء من صدامنا مع الاحتلال، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية.

وأضاف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: خضت حواراً مع الأخ صالح العاروري، أكثر مما يتوقعه البعض، وناقشنا كل الحيثيات التي يجب أن تحقق أساس أننا شعب واحد، وتحت قيادة واحدة، وأن الفعل الشعبي متفق عليه، وأحد عناصر قوته تحت علم فلسطين، والمجال مفتوح أمام الجميع، بأن يبادر ويشارك، وكلنا متفقون ضد (صفقة القرن) والضم والتطبيع والاستيطان، لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة كاملة السيادة، وعودة اللاجئين.


وشدد الرجوب، على أنه باسم حركة فتح، ندعو الجميع للالتفاف حول هذا التوجه الوطني، وبادرنا في حركة فتح بمسودة وعرضناها، وهناك حالة توافق. 

وشدد على أن الحوار السياسي مستمر، لهدفين، الأول: للتوافق على هيكلية تنظيمية للقيادة الوطنية الموحدة، والثاني: إقرار برامج إطار في الوطن والشتات.

وأعرب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، عن اعتقاده بأن المؤتمر الصحفي المشترك بينه والعاروري، شكّل انطلاقة جديدة لبناء أسس للعمل الوطني، وفق إدراكنا جميعاً للتجاوزات والتباينات، التي كانت خلال الفترة الماضية. 

وأضاف: أن الخطوة الثانية، كانت خلال اجتماع "الأمناء العامون"، والثالثة، ما ترتب على الاجتماع من فكر منفتح وإيحابي، وبأعلى درجات الشعور بالمسؤولية.

وقال الرجوب: نحن بادرنا وأخذنا مجموعة خطوات ومواقف، وهذه الرسالة لشعبنا، والتي نتمنى أن يكون التفافاً واصطفافاً، والمقاومة الشعبية تعطي هامشاً للجميع أن يبادر، ولأن يبقى علمنا هو المظلة.

ودعا الجميع لفتح صحفة جديدة بسلوكنا مع بعض، وسلوكنا مع الاحتلال، وتحديد قواعد الاشتباك، وهذه الانطلاقة، سيكون لها ثمن بالمعنى الجمعي والشخصي والوطني، ونأمل من كل أهلنا وشعبنا أن يكون بعد غد فعل وطني حقيقي في الوطن والشتات.

وحيّا الرجوب موقف حركة الجهاد الإسلامي، وتحفظهم بشكل أخلاقي، ونأمل من كل القوى، أن تتبنى هذا الموقف، ونحن متوافقون على أسس وقواسم مشتركة، والتعارض يتم من موقع الالتزام.

أخبار ذات صلة

العاروري: نأمل الوصول قبل نهاية العام لتفاهم وطني شامل على إجراء الانتخابات لكافة المؤسسات

العاروري: نأمل الوصول قبل نهاية العام لتفاهم وطني شامل على إجراء الانتخابات لكافة المؤسسات

الهندي: المطلوب جدول زمني وخارطة طريق لإنهاء الانقسام وبناء مرجعية تعبر عن الجميع

الهندي: المطلوب جدول زمني وخارطة طريق لإنهاء الانقسام وبناء مرجعية تعبر عن الجميع

جنين: تمديد إغلاق قرية الفندقومية لثلاثة أيام إضافية

جنين: تمديد إغلاق قرية الفندقومية لثلاثة أيام إضافية

هنية: مُتفقون على التنسيق بين كل القوى الفلسطينية

هنية: مُتفقون على التنسيق بين كل القوى الفلسطينية

القسام: الصواريخ التي أطلقت بشهر مايو 2019 من مخلفات قذائف إسرائيلية لم تنفجر

القسام: الصواريخ التي أطلقت بشهر مايو 2019 من مخلفات قذائف إسرائيلية لم تنفجر

هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم

هنية: إدارة ترامب طلبت الجلوس معنا في أي مكان بالعالم

فلسطين تسجل رقماً قياسياً بعدد وفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

فلسطين تسجل رقماً قياسياً بعدد وفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

داخلية غزة: تخفيف إجراءات حظر التجول في عدد من أحياء محافظة غزة

داخلية غزة: تخفيف إجراءات حظر التجول في عدد من أحياء محافظة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: تمديد إغلاق قرية الفندقومية لثلاثة أيام إضافية

جنين: تمديد إغلاق قرية الفندقومية لثلاثة أيام إضافية

هنية: مُتفقون على التنسيق بين كل القوى الفلسطينية

هنية: مُتفقون على التنسيق بين كل القوى الفلسطينية

الخارجية: ارتفاع حالات الوفاة في صفوف جالياتنا بسبب (كورونا) إلى 252

الخارجية: ارتفاع حالات الوفاة في صفوف جالياتنا بسبب (كورونا) إلى 252

فلسطين: توصية باعتماد نظام التصنيف الوبائي للمناطق وتقسيمها إلى حمراء وصفراء وخضراء

فلسطين: توصية باعتماد نظام التصنيف الوبائي للمناطق وتقسيمها إلى حمراء وصفراء وخضراء

محافظ سلفيت يُصدر قراراً بشأن عدة مدارس بالمحافظة

محافظ سلفيت يُصدر قراراً بشأن عدة مدارس بالمحافظة

نيابة غزة: نتابع كافة الإجراءات القانونية في كافة محافظات القطاع

نيابة غزة: نتابع كافة الإجراءات القانونية في كافة محافظات القطاع

أنور الزبون: بيان القيادة الموحدة خطوة متقدمة يمكن البناء عليها

أنور الزبون: بيان القيادة الموحدة خطوة متقدمة يمكن البناء عليها

محافظة قلقيلية تُعلن إحصائية جديدة للإصابات بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية تُعلن إحصائية جديدة للإصابات بفيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: نجم بوليوود أكشاي كومار يشرب بول البقر يوميا.. ويكشف السبب

شاهد: نجم بوليوود أكشاي كومار يشرب بول البقر يوميا.. ويكشف السبب

بليغ حمدي.. نسي موعد زواجه وترك أم كلثوم في الانتظار

بليغ حمدي.. نسي موعد زواجه وترك أم كلثوم في الانتظار

شاهد: توقيف نجمة هندية في إطار التحقيقات بانتحار &#34;شوشانت راشبوت&#34;

شاهد: توقيف نجمة هندية في إطار التحقيقات بانتحار "شوشانت راشبوت"

عمرو دياب ونانسي عجرم يتصدّران قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيراً

عمرو دياب ونانسي عجرم يتصدّران قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيراً

بعد السرطان.. إصابة الفنانة العمانية فخرية خميس بفيروس (كورونا)

بعد السرطان.. إصابة الفنانة العمانية فخرية خميس بفيروس (كورونا)

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع جريمة (اغتصاب وقتل) طفل بالمغرب

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع جريمة (اغتصاب وقتل) طفل بالمغرب

شاهد: أحمد الفيشاوى يسخر من محمد رمضان في &#34;نمبر 2&#34; ويخرج الكليب لنفسه

شاهد: أحمد الفيشاوى يسخر من محمد رمضان في "نمبر 2" ويخرج الكليب لنفسه

شاهد: هل تدخل &#34;زينب فياض&#34; ابنة &#34;هيفاء وهبي&#34; عالم الغناء؟

شاهد: هل تدخل "زينب فياض" ابنة "هيفاء وهبي" عالم الغناء؟

شاهد: لبلبة تودع الصيف بجلسة تصوير &#34;مثيرة&#34; على البحر

شاهد: لبلبة تودع الصيف بجلسة تصوير "مثيرة" على البحر

شاهد: ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة طلاقه؟ وما عِلاقة أمينة خليل؟

شاهد: ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة طلاقه؟ وما عِلاقة أمينة خليل؟

عربي

السعودية: سيتم الإعلان عن خطة لإعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً وفق المستجدات

السعودية: سيتم الإعلان عن خطة لإعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً وفق المستجدات

أبرز رجل دين بحريني يعلن معارضته اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل

أبرز رجل دين بحريني يعلن معارضته اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل

بري ردا على التسريبات حول الاتصال مع ماكرون: غير دقيق

بري ردا على التسريبات حول الاتصال مع ماكرون: غير دقيق

نجلا حسن نصر الله يكشفان رد فعل والدهما على مقتل شقيقهما هادي

نجلا حسن نصر الله يكشفان رد فعل والدهما على مقتل شقيقهما هادي