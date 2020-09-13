القسام: الصواريخ التي أطلقت بشهر مايو 2019 من مخلفات قذائف إسرائيلية لم تنفجر

رام الله - دنيا الوطنكشفت (كتائب القسام) الجناح العسكري لحركة (حماس)، عن تصنيع صواريخ جديدة من مخلفات القذائف الإسرائيلية في حرب 2014 على قطاع غزة.وقالت كتائب القسام، عبر القيادي فيها (أبو إبراهيم)، خلال برنامج (ما خفي أعظم) عبر قناة (الجزيرة): إن الصواريخ التي أطلقت في شهر أيار/ مايو 2019 كانت من مخلفات الصواريخ الإسرائيلية، التي لم تنفجر، وأعاد مهندسو كتائب القسام تصنيعها.وأضافت: "أطلقنا 78 صاروخًا في دقيقة واحدة، وبوقت متزامن تجاه عسقلان ومحيطها في شهر أيار/ مايو 2019، كما وصلت أسلحة من إيران منها صواريخ كورنيت وفجر، وكان لسوريا والسودان دور مهم في ذلك".وكشفت كتائب القسام عن كنز عسكري، وصفته بـ "الثمين"، حيث عثرت عليه الضفادع البشرية في كتائب القسام، وكان عبارة عن بقايا سفينتين حربيتين غارقتين في عمق بحر غزة، وتمكنت الكتائب بعد جهود مضنية من استخراج كميات كبيرة من القذائف الغارقة.