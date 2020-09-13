فلسطين تسجل رقماً قياسياً بعدد وفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

سجلت فلسطين اليوم الأحد، رقماً قياسياً بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال يوم واحد.



وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة د.كمال الشخرة، في تصريحات نقلها (تلفزيون فلسطين)، بارتفاع الوفيات في فلسطين جراء فيروس (كورونا) لليوم إلى 14 حالة، وهو أعلى عدد وفيات في 24 ساعة منذ بدء الجائحة.





وكانت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، ظهر اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

رام الله - دنيا الوطن