داخلية غزة: تخفيف إجراءات حظر التجول في عدد من أحياء محافظة غزة

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غزة- دنيا الوطن

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة: إنه في إطار عملية التقييم المستمرة للحالة الوبائية في القطاع، بسبب انتشار فيروس (كورونا)، قررت تخفيف إجراءات حظر التجول في عدد من أحياء محافظة غزة، وهي: حي النصر، مخيم الشاطئ، وحي الدرج.



وأكدت الوزارة على سريان ضوابط وإجراءات الوقاية والسلامة في تلك المناطق، أسوة بباقي المناطق، التي تشهد تخفيفاً في محافظات القطاع.



وأكدت على استمرار منع التحرك في جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجول، بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحاً، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وكذلك استمرار قرار الفصل بين المحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها باستثناء رجال الأمن، والصحة، والمصالح التجارية الضرورية.



وأضافت: تحرك المواطنين خلال الساعات المسموح بها يكون وفق إجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي.



وشددت على حظر خروج الأطفال دون سن الـ 16، والمُسنين من 60 عاماً فما فوق؛ حفاظاً على سلامتهم، مع استمرار قرار منع التجمعات في جميع المحافظات، وفق ما أُعلن سابقاً.



وأكدت داخلية غزة على السماح بحركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، ويمنع استخدام الحافلات بأنواعها، اضافة للسماح لأصحاب الحرف بالعمل والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام.



كما أكدت على استمرار الإغلاق الكامل لشاطئ البحر أمام المصطافين في جميع المحافظات.