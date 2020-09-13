جنين: آليات تابعة للمستوطنين تجرف مساحات من أراضي قرية ظهر المالح





ووفق الخطيب، فإن الهدف من ذلك إقامة تجمع استيطاني جديد محاذي لمستوطنة "شاكيد"، مشيرا إلى أن الأراضي تعود لأهالي قريتي ظهر المالح وزبدة وبلدة يعبد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





رام الله - دنيا الوطنجرفت آليات تابعة للمستوطنين، مساحات من أراضي قرية ظهر المالح جنوب غرب جنين.وأفاد رئيس مجلس قروي ظهر المالح عمر الخطيب، مساء اليوم الأحد، بأن مستوطنين من مستوطنة (شاكيد) المقامة على أراضي قرية ظهر المالح ( المعزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري) وقرى منطقة يعبد، شرعوا بتجريف 120 دونما من أصل 490 دونما، استولى عليها الاحتلال قبل عامين.