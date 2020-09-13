نتنياهو: سأقوم بمهمة تاريخية لإحلال السلام مقابل السلام مع دول عربية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد: إنه "سيقوم الليلة بمهمة تاريخية؛ لإحلال السلام مقابل السلام، اتفاقيتان في شهر واحد، إنه عهد جديد من السلام".



وأكد تنتنياهو، أنه سيوقع في البيت الأبيض على اتفاق السلام مع دولتي الأمارات العربية المتحدة، والبحرين، وهذا سيكون أمراً مهماً في تاريخ إسرائيل.



وفي سياق آخر، ذكر نتنياهو: "كنا من الأوائل في العالم، الذين يدركون حجم خطر (كورونا)، عدد الحالات الحرجة في "إسرائيل" هو من بين الأدنى في العالم مقارنة بالسكان، وكذلك عدد الوفيات".



وأكد أنه من الممكن أن يستمر الإغلاق أكثر من ثلاثة أسابيع، متابعاً: "يوم الخميس لوح مسؤولون كبار بوزارة الصحة بعلم أحمر، وقالوا إنه يجب اتخاذ خطوات فورية للحد من تفشي كورونا، وحذروا من أنه في الشتاء المقبل، سنواجه الإنفلونزا وكورونا معاً- نحن نستعد مسبقاً".



يذكر، أنه قبل ساعات من مغادرته إلى واشنطن، تجمع متظاهرون معارضون بالقرب من مطار بن غوريون من أجل عرقلة وصول نتنياهو، والوفد المرافق له للمطار.