غازي حمد يكشف تفاصيل جهود "التنمية" بغزة منذ تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، د. غازي حمد، اليوم الأحد: إن الحالات الفقيرة التي تحتاج للمساعدة، تتوسع.



وأضاف في لقاء إعلامي حول جهود الوزارة في ظل تفشي فيروس (كورونا) بالقطاع: أن "التنمية" تقوم بجهد كبير من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين بالشراكة مع كافة المؤسسات الدولية والمحلية.



وشدد على أن هناك الكثير من المبادرات المحلية على صعيد تقديم المساعدة بشكل مباشر وغير مباشر؛ لدعم الجهود الحكومية، وفي إطار تحمل المسؤولية الاجتماعية في ظل الجائحة.



وقال حمد: إن خطتنا للتعامل مع الجائحة، قامت على تجنيد كافة مسارات الدعم في الداخل والخارج لخدمة أبناء شعبنا، مشيراً إلى أن "عملنا لمواجهة الجائحة كان على مدار 24 ساعة، ونشكر كافة المؤسسات الدولية والمحلية على جهودهم".



وشدد وكيل وزارة التنمية بغزة، على أننا "نعمل بالتنسيق مع البلديات، واللجان المحلية؛ للوصول إلى كافة المنازل والأسر المحتاجة للمساعدة، ونتحدث هنا عن مئات الآلاف من المحتاجين في ظل الظروف الحالية".



وقال حمد: إن وزارة التنمية الاجتماعية قدمت مساعدات مالية نقدية بقيمة إجمالية بلغت 105.641.562 شيكلاً لعدد 79.381 أسرة في محافظات قطاع غزة كافة، كما قدمت مساعدات مالية نقدية بقيمة إجمالية بلغت 105.641.562 شيكلاً لعدد 79.381 أسرة في محافظات قطاع غزة كافة.



وأضاف: أن وزارة التنمية الاجتماعية، تشرف على برنامج الغذاء العالمي، حيث بلغ إجمالي المبلغ الشهري 4.198.495 شيكلاً، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج في الفترة المذكورة 23.323 أسرة بواقع 119.957 فرداً في محافظات قطاع غزة كافة.



وشدد على أن وزارة التنمية الاجتماعية، قامت بالإشراف المباشر على المساعدات المقدمة في مراكز الحجر الصحي، حيث قدمت مساعدات بإجمالي 3.464.800 دولار في 39 مركزاً صحياً لعدد 8662 مستضافاً.



وقال حمد: "وفرنا كافة الخدمات التي يحتاجها المستضافون في مراكز الحجر الصحي، لتغطي كافة الفئات، خاصة الأطفال والنساء وكباء سن، وأجرينا 2500 اتصال مع المستضافين في مراكز الحجر للاطمئنان على ظروفهم وتلبية احتياجاتهم".



وأكد أن "التنمية" قدمت مبلغ 10 ملايين دولار وهي مساعدات المنحة القطرية، وتشرف عليها بشكل مباشر لعدد 100 ألف أسرة، وقدمت مخصصات مالية بقيمة 1.660.200 شيكل مخصصة لشهداء وجرحى مسيرات العودة لعدد 3631 أسرة.



وقال حمد: إن وزارة التنمية الاجتماعية، قدمت بدءاً من شهر آذار/مارس 2020 حتى الآن ما قيمته 1.235.100 شيكل كطرود غذائية لعدد 13.572 أسرة، كما وقدمت ما قيمته 549.620 شيكلاً كطرود صحية لـعدد 13.910 أفراد.



وأشار إلى أنها قدمت كذلك مبلغ مليون شيكل ضمن برنامج عيلة واحدة، وهو برنامج مخصص لعدد 5.000 أسرة متعففة، وقدمنا مساعدات نقدية طارئة بقيمة 35.000 شيكل لعدد 100 أسرة، ومساعدات متفرقة بقيمة 237.071 شيكلاً لعدد 265 أسرة متعففة بغزة.



وشدد على أن "التنمية" قدمت مساعدات خلال انتشار فيروس (كورونا) منذ 24/8/2020 وحتى الآن 7 ملايين دولار، إضافة إلى تقديم 994.120 شيكلاً وهي قيمة المساعدات الطارئة التي قدمتها الوزارة في الظروف غير الاعتيادية.



وطالب وكيل وزارة التنمية بغزة، المؤسسات الدولية بتقديم المزيد من المساعدات لأهالي قطاع غزة، مشيراً إلى أنه "لا يخلو عملنا من الأخطاء، ونحاول التصحيح، وضغط العمل، هو السبب الرئيسي في حدوث بعض الخلل".



وشدد حمد على "أننا راضون عن مستوى النزاهة والشفافية وعملنا غير مُسيس نهائياً، ولا نتعامل مع أحد وفق الانتماء لأن الفقر ليس له أي انتماء ولا يُميز".