فلسطين: توصية باعتماد نظام التصنيف الوبائي للمناطق وتقسيمها إلى حمراء وصفراء وخضراء







رام الله - دنيا الوطنبحثت اللجنة الوطنية للوبائيات، واللجنة الوطنية لفيروس (كورونا)، مستجدات الوضع الوبائي، وانتشارالوباء في فلسطين، في ظل تسجيل أعداد متزايدة للمصابين في المحافظات الشمالية بما فيها مدينة القدس، والمحافظات الجنوبية.وجرى خلال الاجتماع، الذي ترأسته وزيرة الصحة د. مي الكيلة، مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.وناقش الاجتماع آليات الإغلاق في المرحلة المقبلة؛ إذا استمر تسجيل الأعداد المتزايدة للإصابات، فيما خرج الاجتماع بتوصية باعتماد نظام التصنيف الوبائي للمناطق، وتقسيمها إلى مناطق حمراء وصفراء وخضراء، حيث يتم التعامل مع كل منطقة وفق تصنيفها الوبائي واللون.وتطرق المجتمعون إلى تأثير افتتاح العام الدراسي على الإحصائيات، وأعداد الإصابات.وشارك في الاجتماع الذي تم عقده بخاصية التراسل عن بعد، ممثلون عن منظمة الصحة العالمية، ووكالة الغوث الدولية (أونروا)، والقطاع الصحي الأهلي والخاص والحكومي، وخبراء في مجال الأوبئية من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.