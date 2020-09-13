محافظ سلفيت يصدر قراراً بشأن عدة مدارس بالمحافظة



كما قرر بعد التشاور مع مديري الصحه والتربية والتعليم في المحافظة، ولما تقتضيه مصلحة أبنائنا الطلبة، وفق تصريح نشرته صفحة الوزارة على (فيسبوك)، تمديد إغلاق مدرسة بنات مرده الثانوية.





رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، فتح مدرسة ذكور بروقين الأساسية، حيث يكون الدوام فيها كامل باستثناء، شعبتي الصف الثاني.