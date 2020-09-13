محافظ سلفيت يصدر قراراً بشأن عدة مدارس بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، فتح مدرسة ذكور بروقين الأساسية، حيث يكون الدوام فيها كامل باستثناء، شعبتي الصف الثاني.
كما قرر بعد التشاور مع مديري الصحه والتربية والتعليم في المحافظة، ولما تقتضيه مصلحة أبنائنا الطلبة، وفق تصريح نشرته صفحة الوزارة على (فيسبوك)، تمديد إغلاق مدرسة بنات مرده الثانوية.
قرر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، فتح مدرسة ذكور بروقين الأساسية، حيث يكون الدوام فيها كامل باستثناء، شعبتي الصف الثاني.
كما قرر بعد التشاور مع مديري الصحه والتربية والتعليم في المحافظة، ولما تقتضيه مصلحة أبنائنا الطلبة، وفق تصريح نشرته صفحة الوزارة على (فيسبوك)، تمديد إغلاق مدرسة بنات مرده الثانوية.
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