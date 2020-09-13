الزبون: بيان القيادة الموحدة خطوة متقدمة يمكن البناء على ما بعدها

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس أنور الزبون أن بيان القيادة الموحدة للمقاومة الشاملة خطوة متقدمة لبداية يمكن البناء على ما بعدها.



ورحب الزبون بأي جهد يؤدي الى الوحدة مشدداً على أهمية استعادة ثقة الشعب الفلسطيني من خلال استراتيجية حقيقية وواضحة تحملها قيادة موحدة وألا تكون هذه الخطوات مجرد مناورات لمكاسب سياسية فقط.



ونوه الى أن الشعب الفلسطيني مولود على الانتفاضة لكنه يحتاج لمن يوجهه ويحميه ويدعمه وأن توفر الأجهزة الأمنية في الضفة الأجواء الإيجابية للحراك الشعبي وضمان أمن المواطنين وعدم تعرضهم للملاحقة من قبلها.



وأوضح الزبون أن العمل الجماهيري الذي تقوده قيادة موحدة يكون أكثر جدوى واستمرارية من الحراك العفوي الذي يخرج نتيجة أحداث متفرقة.



كما نوه الى أهمية العمل في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وأن وجود صوت موحد سيكون له رد فعل قوى وأثر كبير على المطبعين.