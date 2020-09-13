محافظة قلقيلية تعلن إحصائيتها الجديدة للإصابات بفيروس (كورونا)



وبلغ عدد الحالات المصابة لهذا اليوم، وفق تصريح للمحافظة عبر حسابها على (فيسبوك)، 31 إصابة، وذلك بعد تسجيل 14 إصابة جديدة، وجميعها من المدينة.



ولذلك يصل مجموع الإصابات النشطة حتى اليوم ، 558 إصابة نشطة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية مساء اليوم الأحد، إحصائية جديدة للإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، في المحافظة.