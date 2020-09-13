السلطة القضائية بغزة: تم وضع خطة بشأن العودة التدريجية لعمل المحاكم ورفعها للمستويات الحكومية

يعكف المجلس الأعلى للقضاء يعكف للخروج بخطة لعودة تدريجية لانتظام العمل بالمحاكم النظامية وفق ضوابط تتعلق بالتنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية.



ووفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، عن الناطق الإعلامي باسم السلطة القضائية بغزة، المستشار إيهاب عرفات، فإنه تم وضع خطة بشأن العودة التدريجية لعمل المحاكم ورفعها للمستويات الحكومية.



وفرضت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة في 24 من آب/أغسطس الماضي، حظراً للتجول في جميع محافظات القطاع، إثر تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع، الأمر الذي أدى إلى تعطيل كافة مناحي الحياة.





رام الله - دنيا الوطن