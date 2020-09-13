المالكي يجدد الدعوة لإدراج جيش الاحتلال ومستوطنيه على "قائمة العار"



واستعرض المالكي خلال اللقاء، جهود دولة فلسطين في حماية وتنفيذ حقوق الطفل التي انعكست بتقديم تقرير دولة فلسطين الوطني الأولي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومناقشته أمام اللجنة المختصة في مقر الأمم المتحدة بجنيف، مؤكداً على التزام دولة فلسطين بتنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة في هذا الصدد.



ومن جهتها أثنت الممثلة الخاصة لمنظمة (يونيسيف) في فلسطين على جهود دولة فلسطين لضمان حقوق الطفل، وذلك بالرغم من وجود العديد من التحديات والعقبات الني تقف في وجه التحقيق الكامل لحقوق الأطفال الفلسطينيين.





وأكدت على استمرار العمل الجماعي والاستعداد الكامل لبذل كافة الجهود اللازمة لتوفير الحماية الضرورية للأطفال وصون حقوقهم في الحماية والسلامة والرفاه في جميع الأوقات، وخاصة في هذه الفترات العصيبة وفي ظل تفشي وباء (كوفيد-19).





وقد حضر اللقاء السفير د. عمر عوض الله رئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، ومستشار أول عبير رمحي وملحق دبلوماسي جورجيت اجرب.



وأكد المالكي على استمرار معاناة الأطفال الفلسطينيين باستمرار الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، مشيراً إلى الانتهاكات المذكورة مفصلاً في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح.