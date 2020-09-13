اشتية: توفير دعم بقيمة 4.3 مليون دولار لتنفيذ عدة مشاريع

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، عن توفير دعم بقيمة 4.3 مليون دولار لتنفيذ عدة مشاريع في محافظة طولكرم، ممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي "الكويتي"، وتشمل عددا من القطاعات الحيوية، خاصة الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.



واستقبل اشتية، وفدا من فعاليات محافظة طولكرم، برئاسة المحافظ عصام أبو بكر، حيث اطلع على أهم احتياجات المحافظة.



وتم خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، بحث سبل إيجاد حلول لمشكلة أزمة الكهرباء في المحافظة، وانهائها خلال الأسابيع القليلة القادمة.