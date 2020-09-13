الأردن يسجل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجل الأردن اليوم الأحد، أعلى معدل إصابات يومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



ووفق المسؤولين الصحيين، فإنه تم تسجيل 252 حالة إصابة جديدة، خلال الساعات 24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات منذ انتشار الوباء 3314 اصابة، اضافة لحالتي وفاة في مستشفى الأمير حمزة ومستشفى الجامعة الأردنية.



والاصابات كانت 248 حالة محلية، و4 من الخارج، فيما تم تسجيل 50 حالة شفاء، وفق ما قال وزير الصحة سعد جابر.