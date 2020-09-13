الاحتلال يصادق على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على إقامة 980 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية، بأنه بناء على مصادر عبرية، فإن ما يسمى وزارة الإسكان الإسرائيلية أعلنت أنها ستقيم المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة" أفرات".



وقال بريجية إن هذه التوسعة الجديدة في المستوطنة، تعني تنفيذ خطة الضم بهدوء وبشكل بطيء، لافتا أن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية سيتم الاستيلاء عليها ضمن هذا المخطط الاستيطاني الجديد.



وكان وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قد أعرب عن نيته المصادقة على بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة، بالضفة الغربية.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الوحدات الاستيطانية الجديدة، ستتم إقامتها في كتل استيطانية كبيرة، ومستوطنات معزولة، في عمق الضفة.