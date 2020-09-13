اشتية: نُشيد بالنقلة النوعية التي شهدها جهاز الأمن الوقائي

رام الله - دنيا الوطنقام رئيس الوزراء وزير الداخلية د. محمد اشتية، بزيارة تفقدية الى مقر جهاز الامن الوقائي اليوم الاحد برام الله، حيث التقى رئيس الجهاز اللواء زياد هب الريح، ومدراء الدوائر والاقسام بالجهاز.وأجرى رئيس الوزراء جولة الى اقسام الجهاز اطلع خلالها على طبيعة عملهم، خاصة ما يتعلق بمكافحة الجرائم الالكترونية، مشيدا بالنقلة النوعية التي شهدها جهاز الامن الوقائي، واستفادته من التقنيات والتطور التكنولوجي في العالم.وأثنى اشتية على جهود الأمن الوقائي والقائمين عليه برئاسة اللواء هب الريح ودورهم في توفير الامن والأمان للمواطنين، ومتابعة كافة الشكاوى المقدمة لهم ومعالجتها.واستعرض رئيس الوزراء التحديات والصعوبات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وافشال محاولات تطبيق صفقة القرن الامريكية وخطط الضم الإسرائيلية بتكاتف كافة الجهود الرسمية والشعبية.