الرئيس عباس يعزي بوفاة الكاتب حسن الكاشف

حسن الكاشف

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، الصحفي، شهدي الكاشف، معزياً بوفاة والده الكاتب والصحفي الكبير حسن الكاشف.



وأشاد الرئيس عباس خلال الاتصال، بمناقب الفقيد وعطائه الإعلامي وقلمه الحر، وما قدمه لقضية شعبه العادلة وحقوقه الوطنية المشروعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأعرب الرئيس عن تعازيه الحارة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.