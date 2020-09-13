إسرائيل: المصادقة على استمرار عمل جهاز التعليم حتى الخميس المقبل





وتناقش الحكومة الإسرائيلية، خطة الإغلاق الشامل خلال الأعياد اليهودية، بهدف حصر جائحة (كورونا)، ويرجح وجود اغلبية للمصادقة على الخطة.





وأفيد أن الوزيرين، أوفير اكونيس، ويسرائيل كاتس يعارضانها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



هذا، وأفادت الهيئة العربية للطوارئ، أن عدد حالات (كورونا) النشطة في المجتمع العربي يزيد عن 8000، وتحتل "أم الفحم" المكان الأول من ناحية عدد المرضى الحاليين، تليها الطيرة والناصرة.



من جانبه قال وزير الصحة، يولي إدلشطاين خلال جلسة الحكومة: "منذ تسلّمي منصب وزير الصحة وأنا أعمل مع رئيس الوزراء على فتح المرافق الاقتصادية المختلفة وفقًا للمعيار البنفسجي. وفي نفس الوقت طالبت بإنفاذ التعليمات بشكل صارم وشديد. للأسف، لم تتطبّق هذه التعليمات كما يجب وعليه لا مفرّ من الإغلاق. لقد قدّمنا توصياتنا ولن نتراجع عنها. ولهذا أود أن انوه- باستثناء تعديلات بسيطة، لن أسمح بالتفاوض على البرنامج المقترح. (كورونا) ليست موضوعًا سياسيًا ولا مكان للشعبوية الآن، انها مسألة حياة أو موت، وأريد أن يكون هذا واضحًا، من يدّعي عكس ذلك فهو مدعوّ لزيارة المستشفيات وأقسام (كورونا) والتأكد بنفسه".



رام الله - دنيا الوطنصادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على استمرار عمل جهاز التعليم حتى يوم الخميس المقبل.