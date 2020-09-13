الاحتلال يمنع شق طريق غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شق طريق في قرية العرقة غرب جنين، واستولت على جرافة.



وأفاد رئيس مجلس قروي العرقة عثمان يحيى، بأن قوات الاحتلال منعت المجلس من استكمال شق الطريق الرابط بين قرية العرقة وبلدة يعبد وخربة الطرم، واحتجزت العمال لفترة من الوقت، قبل أن تستولي على جرافة كانت تعمل في الموقع.