رفضاً لتقصير (أونروا).. وقفة احتجاجية لـ "الديمقراطية" بمخيم البريج







رام الله - دنيا الوطننظمت "دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وكتلة الوحدة العمالية، اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر مصلحة جودة البيئة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمخيم البريج وسط قطاع غزة رفضاً لاستمرار تقصير الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين في ظل جائحة (كورونا).وأوضح مسؤول كتلة الوحدة العمالية بالمحافظة الوسطى أيمن أبو إصليح أنه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من ظروف اقتصادية صعبة بفعل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني وخاصة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والتي تضاعفت مع تزايد أعداد الإصابات في فيروس كورونا والذي يتطلب توفير أدوات الوقاية والسلامة الصحية والمعقمات إلى جانب النظافة في المخيمات.وعبر أبو إصليح في كلمة الكتلة عن استهجانه الشديد لغياب عمل العيادات الصحية بوكالة (أونروا) واقتصارها على توزيع الأدوية على ذوي الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن تراجع عمال النظافة التابعين للوكالة العاملين في مخيم البريج عن أداء عملهم في جمع النفايات وتنظيف المخيم يرجع لقلة عددهم مع قرار وكالة الغوث وقف عمال البطالة عن العمل تحت حجج واهية وخاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها شعبنا جراء (كورونا).وحذر أبو إصليح من استمرار تجاهل تقديم المساعدات الإغاثية للبيوت المحجورة في مخيم البريج، وتجاهل توفير عدد إضافي من عمال النظافة لتنظيف المخيم من النفايات.وختم كلمة الكتلة بالقول: "لن نقف صامتين أمام استمرار التقاعس والتقصير من وكالة الغوث اتجاه مخيم البريج وكافة مخيمات القطاع، والتي تقع على (أونروا) المسؤولية لتوفير احتياجات اللاجئين ورعايتهم".ومن ناحيته، طالب مسؤول دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية في مخيم البريج إبراهيم العكش، (أونروا) بتوزيع كمامات ومواد معقمة على اللاجئين داخل المخيمات الفلسطينية لمواجهة فيروس (كورونا) ومنع تفشيه.وجدد العكش مطالبته لـ (أونروا) في كلمة الدائرة باستئناف توزيع المساعدات الإغاثية على اللاجئين المتضررين من جائحة كورونا وتوصيلها لمنازلهم، والعمل على سرعة توزيع الكابونات الطارئة على مستحقيها. مؤكداً أن (أونروا) أسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة، وفوضت لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها.ودعا العكش (أونروا) لفتح مراكزها وعياداتها في مخيم البريج وكافة المخيمات في قطاع غزة لتمكينها من تقديم خدماتها تجاه اللاجئين، بما فيها السماح بإضافة المواليد والأزواج الجدد وتوزيع المساعدات الإغاثية.