شؤون فلسطينية

الرعاية الأولية بغزة: ضاعفنا جهودنا لتأمين استمرار تلقي المواطنين للخدمات الطبية

الرعاية الأولية بغزة: ضاعفنا جهودنا لتأمين استمرار تلقي المواطنين للخدمات الطبية
رام الله - دنيا الوطن
قال مساعد مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة في قطاع غزة، موسى عابد إن الطواقم الصحية في إدارته ضاعفت من جهودها خلال جائحة كورونا الحالية، وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة لتأمين تلقي المواطنين للخدمات الطبية والعلاجية في ظل انتشار فيروس (كورونا) في محافظات قطاع غزة.

وأشار عابد إلى أن ادارته تلقت أكثر من 20 ألف اتصال هاتفي لتلقي الاستشارة الطبية عن بعد خلال جائحة (كورونا) الحالية عبر خدمة الرقم المجاني للوزارة 103.

ونوه إلى أنه تم خلال الجائحة وبالشراكة مع المؤسسات الطبية الأهلية تقديم الخدمات الطبية من خلال العيادات المتنقلة لأكثر من 3000 مريض حيث تشمل العيادة طبيب وممرض لإجراء الكشف والتشخيص.

وأوضح عابد أن الطواقم الطبية التابعة للرعاية الأولية وبالتعاون مع الإدارة العامة للصيدلة تولت خدمات توزيع الأدوية لأكثر من 6000 مريض من ذوي الأمراض المزمنة في محافظات القطاع.

كما أشار عابد إلى اسهام ادارته في الحفاظ على المستشفيات آمنة من الفيروس من خلال انشاء 5 مراكز للفرز التنفسي في 5 مستشفيات في محافظات القطاع المختلفة لاكتشاف الحالات المصابة بالفيروس قبل وصولها إلى داخل المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت عابد إلى أنه سيتم خلال المرحلة الحالية، فتح عدد من مراكز الرعاية الأولية داعياً المواطنين إلى عدم التوجه إلى هذه المراكز إلًا في حالات الضرورة وبعد اتخاذ كافة اجراءات الوقاية والسلامة.

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