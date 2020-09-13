شؤون فلسطينية

مخابرات الاحتلال تعتقل مسنًا من القدس

مخابرات الاحتلال تعتقل مسنًا من القدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مسنا من بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مخابرات الاحتلال اعتقلت عبد الرحيم بربر (80 عاما) من حي رأس العامود ببلدة سلوان بعد مداهمة منزله.

يذكر أن نجل المسن، مجد بربر معتقل في سجون الاحتلال منذ 2001 ومحكوم بالسجين لمدة 20 عاما.

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