القيادي صوافطة: ندعو للالتفاف خلف قيادة المقاومة الشعبية

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد القيادي في حركة حماس فازع صوافطة بإعلان القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية انطلاق برامجها وفعالياتها معتبراً أنها خطوة موفقة وفي الاتجاه الصحيح لإعادة الهيبة والاعتبار للقضية الفلسطينية.



ودعا صوافطة الجميع للالتفاف خلف قيادة المقاومة وأي فعل نضالي وعمل مقاوم من شأنه أن يضع القضية الفلسطينية في مسارها الصحيح باتجاه القدس والأرض.



وأشار صوافطة الى أن بيان قيادة المقاومة مهم، لكن الرهان على إرادة الشعب الفلسطيني في مقاومة خطط الاحتلال الى جانب تعزيز ثقته بقيادته من خلال المشاركة الجماهيرية الواسعة والتصدي لقطعان المستوطنين وأن تكون القيادات الفلسطينية في مواجهة الاحتلال على نقاط التماس.



وشدد صوافطة على أن المقاومة الشعبية جزء من المقاومة الشاملة، مؤكدا على ضرورة أن نجتمع على هدف واحد لأنه لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا مقاومة الاحتلال بعد أن جربت السلطة خيار السلام لثلاثين عاماً.



ونوه الى أن نجاح الهبة الشعبية الفلسطينية وتطورها في وجه الاحتلال ستدفع الجماهير العربية القوى الحية للخروج بمظاهرات ومسيرات تجبر أنظمتها على إيقاف مسار التطبيع مع الاحتلال.



كما أوضح أن العمل في المخيمات الفلسطينية في الخارج إحياء للنفس الوطني، مشيراً الى أهمية العمل على زيادة الوعي في الغرب بأن الشعب الفلسطيني محتل ومظلوم ويبحث عن حقه.



واعلنت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في بيانها الأول عن انطلاق برامجها وفعالياتها، تجسيدا لقرارات مؤتمر الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني في الثالث من أيلول، وحددت يوم الثلاثاء القادم 15 أيلول/ سبتمبر يوم غضب شعبي.



وطالبت القيادة بتوحيد كافة الجهود نحو العدو المركزي لإحياء الجبهة العربية المساندة للنضال ضد الاحتلال وصفقة القرن والتطبيع العربي ولإسقاط الاتفاقات التي أبرمها حكام الإمارات والبحرين.



وشددت القيادة على ان المقاومة والفعل الشعبي الشامل ينفجر بطابعه الإنساني التحرري الحضاري بوتيرة تصاعدية تتطور إلى أرقى أشكالها على أراضي دولة فلسطين.



وأهابت القيادة بالجماهير الفلسطينية في مخيمات البطولة والعودة في الداخل والخارج لإحياء ذكرى شهداء صبرا وشاتيلا يوم الخميس 2020/9/17.



وحددت يوم الجمعة 2020/9/18 يوما للحداد تُرفع فيه الأعلام السوداء شجبا لاتفاق "أمريكا- إسرائيل- الإمارات- البحرين" في كل الساحات والمباني والبيوت، ويترافق مع ذلك فعاليات تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية.