طالع الخارطة الوبائية لكافة محافظات قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة، حيث تم تسجيل 100 إصابة جديدة.وسجلت محافظة غزة 52 حالة جديدة خلال 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 808 إصابة، ولتبقى أعلى المحافظات في نسبة الإصابات 48%.وجاءت محافظة شمال قطاع غزة ثانيًا، حيث سجلت 39 إصابة خلال 24 ساعة الماضية بزيادة إصابة واحدة عن أمس، حيث كانت قد سجلت 38 إصابات، لتصبح الحصيلة الإجمالية فيها 707 إصابة، بنسبة 42%.أما محافظة خانيونس، فسجلت إصابة 7 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية، بارتفاع 6 حالات عن أمس، حيث كانت قد سجلت إصابة فقط، لتصبح الحصيلة فيها 76 إصابة.وسجلت المحافظة الوسطى إصابتين فقط خلال 24 ساعة الماضية، وكانت بالأمس قد سجلت ذات العدد، لتصبح الحصيلة الإجمالية فيها 92 إصابة.أما محافظة رفح، فلم تسجل أي اصابة خلال 24 ساعة الماضية، في حين سجلت بالأمس إصابة واحدة، لتظل الحصيلة فيها 16 إصابة.