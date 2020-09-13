القوى الوطنية والإسلامية تدعو إلى أوسع مشاركة الثلاثاء المقبل





ودعت القوى في بيان، صدر عنها اليوم الأحد، إلى اعتبار الثلاثاء يوما للرفض الشعبي لهذا الاتفاق، بالتزامن مع مظاهرة أخرى رافضة له أمام البيت الأبيض في واشنطن.وطالبت برفع العلم الفلسطيني خلال المسيرة، وأهابت بجماهير شعبنا وكل فئاته وشرائحه واتحاداته العمل بقوة للمشاركة في الفعالية، تمسكا بحقوق شعبنا ونضاله الوطني المشروع من أجل دحر الاحتلال، وبمشاركة كافة القوى الفلسطينية على أرضية لقاء الأمناء العامين للفصائل الذي عقد مؤخرا.كما جددت الرفض الفلسطيني للتعاطي مع أي صيغ تتجاوز الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، ومحاولة القفز عنها.وكانت قد أعلنت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية انطلاق برامجها وفعالياتها، تجسيدا لقرارات مؤتمر الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني في الثالث من أيلول، وحددت يوم الثلاثاء القادم 15 أيلول يوم غضب شعبي.وأكدت القيادة في بيانها الأول على أنها ستستلهم فعالياتها وفصولها من انتفاضات شعبنا منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى اليوم، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وأحرار العالم للاصطفاف مع فلسطين طليعة الناهضين.وطالبت القيادة بتوحيد كافة الجهود نحو العدو المركزي لإحياء الجبهة العربية المساندة للنضال ضد الاحتلال وصفقة القرن والتطبيع العربي ولإسقاط اتفاقات العار والخيانة التي أبرمها حكام الإمارات والبحرين.وشددت القيادة على ان المقاومة والفعل الشعبي الشامل ينفجر بطابعه الإنساني التحرري الحضاري بوتيرة تصاعدية تتطور إلى أرقى أشكالها على أراضي دولة فلسطين.وحددت القيادة الموحة يوم 15 أيلول كيوم للرفض الشعبي الانتفاضي في الوطن ترفع فيه الأعلام الفلسطينية في كافة أماكن التواجد، تعبيرا عن "رفضنا الحاسم لرفع علم الاحتلال والقتل والعنصرية على سارية الذل في أبو ظبي والمنامة".وحددت يوم الجمعة 2020/9/18 يوما للحداد تُرفع فيه الأعلام السوداء شجبا لاتفاق "أمريكا- إسرائيل- الإمارات- البحرين" في كل الساحات والمباني والبيوت، ويترافق مع ذلك فعاليات تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية.