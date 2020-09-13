اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين تدين الإعلان الثلاثي البحريني الإسرائيلي الأمريكي





رام الله - دنيا الوطنأدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين الاتفاق البحريني الإسرائيلي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي ترمب معتبرة إياه تشجيعا لإسرائيل للاستمرار في احتلالها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.وأكدت اللجنة في بيان أصدره رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني د. رمزي خوري ان هذا الاتفاق التطبيعي للبحرين مع دولة الاحتلال تم في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الضم ومصادرة الأراضي والاعتقالات وحملات القمع والتنكيل بأبناء شعبنا.وتصاعد بناء المستوطنات والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس المحتلة، واستمرار إجراءاتها وسياساتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة والتضييق على مؤسساتها وملاحقة قادتها ورموزها الوطنية والدينية.واستنكرت اللجنة هذا الاتفاق الذي قام على أساس ما ورد في " صفقة القرن" الامريكية من تشريع الاستيطان والاعتراف بضم إسرائيل لمدينة القدس والاقرار بالسيادة الإسرائيلية عليها وعلى مقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، مؤكدة على أن مدينة القدس هي مدينة فلسطينية عربية وعاصمة دولتنا.ورفضت اللجنة في بيانها كافة المبررات التي تروجها البحرين وإدارة ترامب من أن هذا الاتفاق يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم يتحقق فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس ونيل شعبنا كافة حقوقه المشروعة.وحيتْ اللجنة صمود شعبنا وقيادته وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس في مواجهة هذا الاتفاق وكافة المؤامرات والمشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.