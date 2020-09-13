وزير الأشغال يصدر توجيهاته للفريق الوطني باستكمال أعمال شارع المنصورة

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، اليوم، بالمنسق العام للفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية م. سعدي علي وأعضاء الفريق، حيث تم التباحث في سير العمل في مشاريع إعادة الإعمار وخاصة مشاريع المنحة الكويتية، ومناقشة كافة المشاريع التي يتم تنفيذها بإشراف وزارة الأشغال

العامة والإسكان.



وأصدر زيارة توجيهاته للفريق الوطني بالعمل على إنهاء مشكلة شارع المنصورة بمدينة غزة بالسرعة الممكنة، استجابة لنداءات المواطنين، وضمانًا للمصلحة العامة، شاكراً الجهود التي يبذلها الفريق الوطني، حيث أثنى على دوره في المشاريع التي يتم تنفيذها ويشرف عليها، لأن هذه المشاريع تخدم بالدرجة الأولى

أبناء شعبنا، وتساهم في التخفيف من معاناتهم.



كما أشاد زيارة بالدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة الكويتية، والصندوق الكويتي، مشيرًا إلى أهمية استمرار تقديم الدعم اللازم لمشاريع إعادة الإعماروالبنية التحتية في كافة محافظات الوطن.