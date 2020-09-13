حماس تعلق على تشكيل "القيادة الموحّدة للمقاومة الشعبية"

رحبت حركة حماس بخطوة تشكيل "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية"، وصدور البيان الأول عنها، معتبرة أنها خطوة عملية لتحويل التوافق الوطني إلى إجراءات على الأرض.





وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، في تصريح صحفي، إن تشكيل هذه القيادة يعبر عن البدء بتنفيذ القرارات الوطنية الصادرة عن اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في رام الله - بيروت الأسبوع الماضي.





وأضاف: "كلنا ثقة في مضي المرجعيات الوطنية نحو خطوات أكثر لتحويل حالة الرفض لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية إلى خطوات واقعية".





وأكد أن الفصائل والقوى كافة متفقة على الشروع بتنفيذ كل مخرجات اجتماع الأمناء العامين، "لكن هرولة عدد من الدول العربية إلى تطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال دفع بملف تشكيل القيادة الوطنية الموحدة إلى رأس أجندة الفعل الفلسطيني، مع التأكيد على ضرورة تعاون كل الفلسطينيين في تصليب جبهتهم الداخلية والتسامي فوق كل الخلافات لإنقاذ قضيتهم".





وأشاد بدران بالتجاوب الكبير من جميع القوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية، واستجابتها السريعة للتعامل مع الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وبالمشروع الوطني.





وقال: "واثقون من قدرة الشارع الفلسطيني على المبادرة واجتراح خطوات تقلب الطاولة في وجه كل من يتعاطى مع المشاريع والأفكار الرامية لتصفية القضية الفلسطينية عبر حلول مفروضة لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية".





رام الله - دنيا الوطن