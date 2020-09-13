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أبرز رجل دين بحريني يعلن معارضته اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل

أبرز رجل دين بحريني يعلن معارضته اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعرب رجل الدين الشيعي البحريني البارز، آية الله الشيخ عيسى قاسم، عن رفضه لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، داعيا شعوب المنطقة للمقاومة.

وقال قاسم، في كلمة نشرتها "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" البحرينية، حزب معارض منحل ومقرب من رجل الدين، اليوم الأحد: "يعرف كل من الأنظمة العربية الرسمية الحاكمة ممن أقدم أو يقدم على التطبيع مع العدو الإسرائيلي أن هذا التطبيع على خلال الإرادة التشريعية لله تعالى وكذلك لإرادة شعوب الأمة، وأنه يمثل استجابة للإرادة الأمريكية والإسرائيلية معا، وهي على علم بإضراره البالغ بالأمة وبالعداء الإسرائيلي الأمريكي لها" وفق (روسيا اليوم).

وخلال أقل من شهر أعلنت دولتان عربيتان، وهما الإمارات البحرين، التوصل إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك نتيجة جهود وساطة بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وتابع، قاسم، الذي يعتبر أكبر رجل دين شيعي بحريني: "وليس هذا إلا لعدم الرغبة مطلقا في العدل مع الشعوب وحب الاستئثار بكامل الحكم وما يتيح لها من امتيازات وفرص، ولما تراه من كون الانصياع للإرادة الأمريكية والإسرائيلية المضادة للأمة ودينها، متيحا لها إحكام القبض على الشعوب وإخماد أنفاسها".

وبعد التوقيع على هذه الاتفاقات سيرتفع عدد الدول العربية التي توصلت إلى سلام مع إسرائيل وأقامت علاقات رسمية معها إلى 4 بعد كل من مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).  

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