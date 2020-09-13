باكستان: موقفنا لم يتغير من القضية الفلسطينية

قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ تشودري، اليوم الأحد، إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية لم يتغير، وأنها متلزمة بدعم كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.





وأضاف الناطق باسم الخارجية الباكستانية، "موقفنا لم يتغير، ونحن نصر على أن ينال الشعب الفلسطيني حقه الكامل وندعمه في ذلك" وفق (وفا).





وشدد على أن باكستان تدعم حل الدولتين بموجب قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإٍسلامي حول فلسطين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطققة.





رام الله - دنيا الوطن