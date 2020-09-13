شؤون فلسطينية

شركة كريم تستأنف عملها في غزة وسط إجراءات مشددة

شركة كريم تستأنف عملها في غزة وسط إجراءات مشددة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة كريم (Careem) عن استئناف عملها في قطاع غزة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، تتمثل في فصل مكان السائق عن الركاب والزبائن.

وقالت الشركة، إنها عادت للعمل مجدداً في المناطق المسموح التحرك بها في قطاع غزة، بعد توقف عن العمل منذ تاريخ 24 آب/ أغسطس بسبب انتشار فيروس (كورونا) المستجد داخل المجتمع.

وكإجراء وقائي، تم تعليق العمل في كافة محافظات قطاع غزة، وبدأ تطبيق كريم بالعمل من خلال جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، تتمثل في ارتداء السائق كمامات و(چلفز)، وتعقيم السيارة بين الرحلة وأخرى، وفصل المقعد بين السائق والركاب بطريقة مدروسة ومناسبة.

ودعت الشركة المواطنين والزبائن بالتواصل مع كابتن كريم من خلال التطبيق أو من خلال التواصل مع خدمة العملاء المباشرة. 

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