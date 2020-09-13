شاهد: رئيس ديوان الموظفين بغزة يرد على جيل التسعينات بالأرقام

رد رئيس ديوان الموظفين في قطاع غزة، يوسف الكيالي، على إطلاق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق "#جيل_التسعينات_المظلوم"، والذي جرى التفاعل عليه خلال الساعات الماضية.

وقال الكيالي، في منشور له عبر (فيسبوك): "إخواني وأبنائي جيل التسعينات حفظكم الله ورعاكم، بعيداً عن لغة الإنشاء والعواطف، سأتكلم بلغة الأرقام قليلاً، لعلها تجيب عن بعض تساؤلاتكم".وأضاف الكيالي: "في الفترة ما بعد العام 2007 كان هنالك طفرة في نسبة التوظيف لمعالجة آثار الاستنكاف إلى أن عدنا إلى نمط التوظيف المعتاد، وفى المجمل تم توظيف ما مجموعه 37688 موظفاً في القطاعين المدني والعسكري، كان نصيب جيل التسعينات منهم 5964 موظفاً (3121 عسكري+ 2843 مدني) أي ما نسبته 15.8‎%‎ من إجمالي من تم توظيفهم".وأشار الكيالي، إلى أن هذه النسبة، تمثل نسبة عادلة، لاسيما وأن جيل التسعينات كان لا يزال على مقاعد الدراسة في حينه، متابعاً: "كنا ومازلنا نوظف على أساس الكفاءة ورسخنا مبدأ تكافؤ الفرص، وأنتم أبنائي دائماً تثبتون للعالم بأنكم أهل للكفاءة ومنارة للعلم ومثال لمن يبني الأمم".