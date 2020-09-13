بري ردا على التسريبات حول الاتصال مع ماكرون: غير دقيق

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رام الله - دنيا الوطن

نفى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، صحة التسريبات الإعلامية بشأن اتصاله مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول عملية تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.



وامتنع بري، ردا على سؤال حول التسريبات، حسبما نقلته وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد، عن تقديم تعليق موسع على هذه التقارير وفق (رويترز).



وقال رئيس مجلس النواب اللبناني: "ما يتم تداوله عبر القنوات التلفزيونية من معلومات حول اتصال الرئيس الفرنسي غير دقيق".



وسبق أن ذكرت مصادر عدة أن الاتصال بين بري وماكرون، والذي جرى السبت، لم يكن إيجابيا، وشهد خلافات حول حقيبة وزير المالية في الحكومة الجديدة.



وقالت المصادر إن بري أصر على أن تظل وزارة المالية في يد شخصية شيعية بموجب نظام المحاصصة الطائفية المطبق في البلاد.



ويقود ماكرون جهودا دولية لمساعدة لبنان على حل أزماته الاقتصادية الطاحنة التي ازدادت سوءا بعد انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضي الذي دفع حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، للاستقالة.



وسيكون من يتولى منصب وزير المالية في محور وضع البرنامج الإصلاحي المطلوب للتغلب على أزمة مصرفية تسببت في انهيار قيمة العملة ودفعت الكثير من اللبنانيين إلى الفقر.