الشيخ عكرمة صبري: التطبيع الحقيقي هو عودة الشعب الفلسطيني لأرضه

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، إلى تبني استراتيجية للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، مندداً بالهرولة العربية نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن التطبيع الحقيقي، هو عودة الشعب الفلسطيني لأرضه.



وقال صبري خلال لقاء صالون صحفي نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عبر تطبيق (جوجل مييت) الإلكتروني: "إننا بحاجة لتبني استراتيجية موحدة من الكل الفلسطيني للدفاع عن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى من الاحتلال الاسرائيلي".



وأضاف أن "الاقتحامات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، تأتي بهدف فرض وقائع جديدة"، لافتاً إلى أن "الاحتلال يريد تقليل عدد المصلين المسلمين في المسجد الأقصى بحجة فيروس كورونا".



وأوضح، أن كل مسلم من حقه أن يصلي في المسجد الأقصى، دون تحديد للأعمار ولا الأعداد، لكن عليه أن يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من (كورونا)، مشدداً على أن مدينة القدس "تحتاج لدعم اقتصادي، فأهالي المدينة المحاصرة يعانون من أوضاع

اقتصادية سيئة، توسعت عقب انتشار فيروس كورونا".



وذكر أن مستشفى "المقاصد" الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة (أكبر المستشفيات الفلسطينية في القدس) يعاني من عجز مالي بقيمة 50 مليون دولار.



وبشأن سياسة الإبعاد التي تتبعها سلطات الاحتلال، قال صبري: "إن سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى ظالمة، وغير قانونية وغير حضارية، تتعارض مع حرية العبادة، ولا توجد أي دولة تتبع ذلك إلا الاحتلال؛ لأنه سلطة احتلالية طامعة في الأقصى".



وطالب صبري، القيادة العربية والإسلامية بـ"الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للتراجع عن سياسة الإبعاد التي يتخذها بحق المقدسيين"، داعياً إلى إنشاء صندوق مالي لحماية العقارات المقدسية والعائلات الفقيرة، ودعم المؤسسات القائمة في مدينة القدس المحتلة.