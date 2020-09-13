هل لدى الفصائل الفلسطينية خططاً لإنقاذ الوضع الفلسطيني المتردي حال إنجاز المصالحة؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

منذ اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدأت التحركات لتنفيذ مخرجات هذا الاجتماع، وخصوصاً في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة، بعد إقامة العلاقات مع إسرائيل من قبل الإمارات والبحرين.



ولا شك بأن الفصائل الفلسطينية، لها دور كبير بمواجهة كافة التحديات، وخصوصاً بعد اجتماع الأمناء العامين، ولكن السؤال، هل لديهم خطة لمواجهة الوضع المتردي في حال أنجزت المصالحة الفلسطينية؟ أم أن تنفيذ هذه الخطة مرتبط بالمصالحة؟



استبعد هاني العقاد، المحلل السياسي، أن يكون لدى الفصائل الفلسطينية، رؤية مختلفة عما خرج به اجتماع الأمناء العامين، فهم لا يستطيعون فرادى الخروج من المشهد المتأزم، لافتاً إلى أن كل طرح فردي يبنى على أساس البرامج الحزبية، يزيد الأمور تعقيداً.



وقال العقاد لـ"دنيا الوطن": "ليس أمام الفصائل، سوى سرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية، اليوم، وبأسرع وقت حسب توصيات البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين، ولا أعتقد أن أمامهم أي مخرج، سوى الأخذ برؤية لجنة المصالحة، وتطبيق سريع لتوصياتها دون نقاش، وتذليل كل الصعوبات لاستعادة الوحدة الوطنية، والتأسيس لشراكة وطنية حقيقية، والبدء بترتيب البيت الفلسطيني".



وأضاف: "يجب توحيد الجبهة الفلسطينية، ضمن إطارمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لتجسيد وحدة التمثيل السياسي، وضم كل الأطر والتنظيمات الفلسطينية، تحت رايتها، حسب ميثاقها النضالي، والعمل على الأرض الفلسطينية؛ لأن المشهد الإقليمي واتفاقات التطبيع العربية، ليس في صالح الفلسطينيين، وهي خطط للالتفاف على حقوقهم وتفتيت ثوابتهم".



وأشار العقاد إلى أن البيان الأول، الذي صدر عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، بتفعيل الاشتباك مع الاحتلال في كل المناطق المحتلة بما فيها غزة، عشية توقيع الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، أحد أهم برامج وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة المؤامرات التصفوية، وكسر محاولات حصار القيادة وتركيعها سعياً لفرض تطبيق كل ما جاء في (صفقة ترامب- نتنياهو) على الفلسطينيين.



وأوضح المحلل السياسي، أن المصالحة، هي المدخل الحقيقي لترتيب البيت الفلسطيني، وعلى الفصائل أن تقف اليوم عند مسؤولياتها، وتتنازل عن مصالحها الذاتية لصالح الوطن والمواطن، وثوابت القضية المهددة بالتصفية، وإلا فلن ينجح أي برنامج، ولن تفلح القيادة الوطنية الموحدة في إدارة الاشتباك مع المحتل، وإسقاط الضم، وإفشال برامج التطبيع، وإعادة ثوابت القضية بقوة على طاولة المجتمع الدولي.



وفي السياق، قال العقاد: "أعتقد أن الفصائل اليوم أمام خيارات محدودة، إما أن تتوحد وترتب بيتها، وتقوي تمثيل الفلسطينيين السياسي، وتعتمد برنامجاً نضالياً موحداً، وإما عليها انتظار مزيد من الحصار العربي الأمريكي الإسرائيلي المشترك، سعياً لفرض الحل السياسي الأمريكي، وبذلك تكون الفصائل عبر تسويفها لتطبيق اتفاقات الوحدة الوطنية، والبحث عن ذاتها، هي التي هيأت للإسرائيلين والأمريكان، فرض حلولهم التصفوية علي الفلسطينيين التي لن تعترف بكيانهم ولا بهويتهم ولا بوحدة أرضهم ولا باي ثابت من ثوابتهم".



وأضاف: "ليس أمام الفلسطينيين اليوم الكثير من الخيارات في ظل برامج واتفاقات التطبيع التي حددت خياراتهم في إنهاء الانقسام وتفجير انتفاضة جماهيرية شاملة، تهز كافة الطروحات، وتربك الموازين، وتفشل برامج التطبيع، وتعيد القضية الفلسطينية لمركزيتها، وترسيخ إقامة دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس، تحت الاحتلال".



بدوره، أكد خالد معالي، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن الفصائل الفلسطينية، تملك من الخطط والطاقات الكثير، ولكن المعضلة كانت سابقاً وحالياً، هي كيفية تنفيذ وتفعيل هذه الخطط، وإخراجها للنور، لافتاً إلى أن اتفاق أوسلو كان له رؤية خاصة تقوم على عدم تفعيل أي من أساليب المقاومة دون أن تكون بمظلة أوسلو، وبالتالي كانت الفصائل تقع في هذه المعضلة.



وقال معالي: "طاقات الشعب الفلسطيني وخططه لا تنضب، ولكن اتفاق أوسلو، كان كابحاً لهذه الخطط والطاقات، فهو الذي كان يتسبب بمنع الوحدة والتنسيق والانسجام بين الفصائل الفلسطينية، لمقاومة الاحتلال".



وأضاف: "نتج عن اتفاق أوسلو الكثير، حيث إن الحالة الفلسطينية الحالية يرثى لها، وتترجمت بتطبيع الإمارات والبحرين، وبالتالي هو السبب في عدم توحد الفصائل المنقسمة على نفسها، وغير متفقة على وضع برنامج، يقوم على ترتيب البيت الفلسطيني، والاتفاق على برنامج وطني".



وأشار إلى أنه في حال وجود مصالحة فلسطينية حقيقية على أرض الواقع، فسرعان ما تنطلق الطاقات والخطط الخلاقة للفصائل الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وترى النور، وتوجع الاحتلال، وتكون ضمن ترتيب البيت الفلسطيني، واتفاق على برنامج وطني موحد، يراعي كافة الأهداف التي تكون ولو بحدها الأدنى.



من جانبه، أكد ناجي الظاظا، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أن ما تم في اجتماع الأمناء العامين، يمكن البناء عليه، باعتبار أن الاجتماع المركزي، الذي شاركت فيه كل الفصائل، يعيد الدفة الفلسطينية إلى اتجاهها الصحيح، حيث إن الكل الفلسطيني، يستشعر الخطر الداهم، الذي يأتي نتيجة إجراءات ووجود الاحتلال.



وقال الظاظا: "هذه هي الحالة التي تدفع الجميع إلى بناء خطة حقيقية من خلال العودة لبرنامج المصالحة على أسس برنامج مواجهة الاحتلال، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية بشكل مجتمع".



وأضاف: "المصالحة الفلسطينية، هي الأرضية الأساسية لتنفيذ هذه الخطط، فإذا لم يكن البيت الفلسطيني موحداً، ويجنب خلافاته لمراحل يمكن العودة بها لترتيب بعض الخلافات الأيديولوجية بعد الانتهاء من مواجهة التحديات الكبرى، فهذا يمثل خطوة أساسية".



وأشار المحلل السياسي، إلى أن هناك تحديات مرتبطة بالمشروع الوطني، وما سيؤول إليه الحال بعد زوال الاحتلال، فهناك قضايا استراتيجية يمكن الحديث عنها، ولكن الآن الحديث عن إنهاء الانقسام مهم جداً؛ لمواجهة التحديات، فإن تبقى قطاع غزة والضفة الغربية بهذه الحالة السياسية والإدارية، فلن يفيد بأي تنسيق خارجي للضغط على الاحتلال، ولمحاصرة الدول التي تحاول أن تلتف على القضية الفلسطينية، ومصير الشعب الفلسطيني.