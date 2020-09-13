الصين تستورد المزيد من السلع الرئيسية في ظل تعافي النشاط الاقتصادي

ارتفعت واردات الصين من السلع الرئيسية بما فيها النفط الخام والحديد الخام وفول الصويا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث تعافى النشاط الاقتصادي للبلاد تدريجيا من تضرر وباء كوفيد-19، وفقا لبيانات الجمارك.





وأظهرت بيانات صادرة عن المصلحة العامة للجمارك ارتفاع واردات النفط الخام بنسبة 12.1 في المائة لتبلغ 368 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما ارتفعت واردات النفط المكرر بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 20.77 مليون طن.





وزادت واردات فول الصويا في البلاد بنسبة 15 في المائة عن العام الماضي، لتصل إلى 64.74 مليون طن في الأشهر الثمانية الأولى. في حين تم استيراد حوالي 65.07 مليون طن من الغاز الطبيعي، بزيادة 3.3 في المائة عما كان عليه في العام الماضي.





وزادت واردات الحديد الخام بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 760 مليون طن خلال الفترة المذكورة.





وانخفض إجمالي واردات البلاد من السلع بنسبة 2.3 في المائة لتبلغ 9 تريليونات يوان (حوالي 131.58 مليار دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى أغسطس، مقارنة بالانخفاض نسبته 2.6 في المائة المسجل في الأشهر السبعة الأولى. وتوسع الفائض التجاري بنسبة 17.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 2.05 تريليون يوان.

رام الله - دنيا الوطن