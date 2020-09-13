"الإعلام" تنعى الكاتب والصحفي حسن الكاشف





واعتبرت رحيل الكاشف، خسارة فادحة للإعلام الفلسطيني والعربي، فقد ترك المرحوم بصمة لافتة في المشهد الصحفي، وتنقل في إبداعاته بين بغداد والوطن، وعرفته شاشة تلفزيون فلسطين، وأثير راديو (مونت كارلو)، وصفحات (الحياة الجديدة) بـ "انتباهته" الملتزمة، وأبدع في منابر وطنية وعربية عديدة.





وأكدت الوزارة، أن سيرة الكاشف، ومسيرته الحافلة بالخط الوطني والعروبي، ستحفر اسمه في قائمة الشرف الرفيع لإعلامي تماهى مع هموم أمتنا، وكان مدافعًا لا يستكين عن قضايانا الوطنية.



رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الإعلام، الكاتب والصحفي حسن الكاشف، مديرها العام السابق في غزة، والذي غيّبه الموت في تركيا، اليوم.