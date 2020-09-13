فلسطين تُسجل 12 وفاة و(811) إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.



وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن 12 حالة وفاة جديدة، سجلت لـ 4 مواطنين من محافظة الخليل (موطن 80 عاماً من يطا، مواطنة 64 عاماً من إذنا، مواطن 72 عاماً من مدينة الخليل، مواطن 55 عاماً من السموع)، ومواطن 85 عاماً من محافظة بيت لحم، مواطنان من محافظة نابلس (65 و85 عاماً)، مواطنة 78 عاماً من قلقيلية، مواطنة 58 عاماً من طولكرم، وحالة وفاة في مخيم شعفاط، ومواطنة 63 عاماً من غزة، ومواطن من 46 عاماً من غزة.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (150)، محافظة نابلس (41)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (110)، جنين (47)، أريحا والأغوار (14)، طوباس (13)، سلفيت (9)، طولكرم (27)، قطاع غزة (100)، ضواحي القدس (82)، مدينة القدس (143).



وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (8)، محافظة طوباس (5)، محافظة طولكرم (13)، محافظة سلفيت (17)، مدينة القدس (267)، قطاع غزة (60).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 37 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.