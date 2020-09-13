الخارجية: روسيا تُؤجل الموافقة على دخول الطلبة والمواطنين الفلسطينيين لأراضيها

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، أفادتها بقرار السلطات الروسية المختصة، بتأجيل الموافقة على دخول الطلبة والمواطنين الفلسطينيين، وغيرهم الى أراضيها.



وأوضحت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أن فريق العمل المختص بمتابعة تسهيل سفر الطلبة والمواطنين من الوطن إلى الخارج، يقوم أسبوعياً بدراسة هذه القضية، وتجري التحديثات اللازمة عليها.



ودعت الطلبة والمواطنين، الذين سجلوا على منصة الوزارة، وأبدوا رغبتهم بالسفر إلى روسيا انتظار أية تعليمات جديدة.