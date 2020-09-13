نتنياهو: السلام مع الإمارات والبحرين سيكون حاراً ونحن على أبواب حقبة جديدة

بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع دولتين عربيتين، تم التوصل إليهما خلال شهر واحد، مضيفاً: "نحن على أبواب حقبة جديدة".



وأضاف نتنياهو، خلال جلسة حكومته الأسبوعية: "هذا السلام سيكون مختلفاً، فهو سيكون سلاماً حاراً وسلاماً اقتصادياً، علاوة على السلام السياسي، وسيكون هناك أيضا سلام بين الشعوب".



وتابع: "اتفقت مع الملك حمد، عاهل البحرين، خلال اتصالنا الهاتفي على إقامة سلام وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل، وكل ما يشمل هذا من أمور، وكان الحديث دافئا جداً، واتفقنا فيه على إقامة سلام رسمي، وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل، وكل ما يشمل هذا من أمور".



وأكمل: "ستكون هناك حركة نشطة جداً من الرحلات الجوية بين دولنا، والتحمس الكبير الذي يسود في إسرائيل، يقابل بالتحمس الكبير الذي يسود في البحرين والإمارات عند المواطنين هناك، فيحدث هنا حقاً تغيير هائل".



واستطرد: "سأغادر البلاد هذه الليلة إلى واشنطن من أجل التوقيع على بدء سريان هاتين الاتفاقيتين من أجل تحريك هذا التغيير التاريخي".