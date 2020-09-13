إغلاق مدرسة الرياض في جنين بعد تسجيل إصابات بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، أكرم الرجوب، اليوم الأحد، عن إغلاق مدرسة الرياض في مدينة جنين، بعد تسجيل عدة إصابات بفيروس (كورونا) بين طلبتها.



وقال الرجوب في بيان صحفي: إنه تقرر إغلاق مدرسة الرياض لمدة 14 يوماً، وسيتم الإعلان لاحقاً عن إجراءات أخرى في المحافظة، بعد ظهور نتائج العينات المسحوبة من عدد من التجمعات وبعض المدارس.



وأهاب الرجوب بالمواطنين، الالتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة، والتوقف التام عن كافة أشكال التجمعات أو إقامة المناسبات.