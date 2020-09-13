شؤون فلسطينية

معروف: تسهيل الإجراءات لا يعني العودة للحياة الطبيعية.. وهذا ما تتطلبه مرحلة التعايش

معروف: تسهيل الإجراءات لا يعني العودة للحياة الطبيعية.. وهذا ما تتطلبه مرحلة التعايش
خاص دنيا الوطن- أحمد العشي
أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، أنه تم تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، صباح اليوم الأحد، بالإضافة إلى بدء تعافي قرابة 60 حالة من المصابين، لافتاً إلى أنه بالرغم من القيام بأخذ عينات عشوائية من داخل المجتمع، إلا إن هناك انخفاضاً بتسجيل منحنى الإصابات.

وقال معروف لـ "دنيا الوطن": "هذا الأمر يعطي ربما قراءة إيجابية في مجمل الإجراءات، التي ركزت على البؤر الموبوءة ومحاولة محاصرتها، ومنع انتشار العدوى خارجها، والتعامل مع كل منطقة جغرافية في أضيق الحدود، وعلى مستوى المربعات والأحياء السكنية، حسب الحالة الوبائية فيها، ووجود بؤر إصابات من عدمها، وهذا الأمر بدأ يؤتي نتائج إيجابية من خلال انخفاض منحنى الإصابات، بالرغم من تكثيف عملية فحص العينات العشوائية من أكثر من منطقة على مستوى قطاع غزة".

وفيما يتعلق بمسألة تشديد الإجراءات أو التخفيف منها، أوضح معروف، أنه تم البدء بإجراءات مشددة على مستوى قطاع غزة ككل، حينما لم تتضح معالم الخارطة الوبائية لانتشار البؤر، وفي مرحلة لاحقة تم البدء في تحديد المناطق الأكثر انتشاراً للوباء، والبؤر المصابة، وحسب المعطيات لدى الطواقم الطبية، فتتركز الإصابات في منطقة شمال قطاع غزة، ومدينة غزة، وبالتالي الإجراءات المشددة، تمت في هذه المناطق، في حين بقية المناطق يتم التعامل معها بشيء من تسهيلات الحركة للمواطنين، ولكن ليس للعودة للحياة الطبيعية.

وقال معروف: "غزة بعد 24 آب/ أغسطس، لا مجال للحديث عن العودة للحياة الطبيعية، كما كانت من قبل هذا التاريخ، فعلى الجميع، أن يفهم أن تسجيل ودخول الفيروس إلى قطاع غزة، يعني ضرورة مواءمة كل تفاصيل حياتهم مع إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة، وهذا الأمر مطلوب على المستوى الشخصية والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة".

وأضاف: "التسهيل هو بغرض قضاء الحاجات الأساسية، والقيام ببعض الضرورات، ولا يعني بأي حال من الأحوال، الخروج لغير الضرورة، والتنقل بين المناطق بغير الحاجة، والتعامل بشيء من الاستهتار في الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة أننا نقول بشكل واضح، بأن هناك قراراً أنه في حال اكتشاف أي بؤرة للإصابة في أي منطقة كانت خاضعة لإجراءات التسهيل، فمباشرة سيتم تغيير هذه الإجراءات، وستيم العمل على عزلها والتعامل معها بإجراءات الحركة بشكل مشدد، وهذا الأمر تم خلال الأيام الماضية، فكانت المنطقة التي تدخل ضمن إطار التسهيلات، فبمجرد اكتشاف بعض البؤر المصابة، تم تغيير الإجراءات، وتم عزلها؛ لمنع انتشار العدوى".

وأشار إلى أن مسألة العدد المسجل بالإصابات، ليس هو المحدد الوحيد للتعامل في موضوع التشديد أو التخفيف من الإجراءات، وإنما بؤر الإصابة، ومدى اتساعها في أي منطقة جغرافية.

وفيما يتعلق بمرحلة التعايش مع فيروس (كورونا)، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي: "من الناحية الطبية، فلا زلنا بمرحلة الاستجابة والتدخل، بمعنى التعامل السريع مع البؤر المصابة المكتشفة، حيث ضمن الخطة الحكومية لمواجهة الجائحة، فهذا الفيروس طالما دخل المجتمع، فالمحصلة النهائية هي الوصول إلى مرحلة التعايش، ولكن مرحلة التعايش حتى اللحظة نحن لسنا بها".

وأضاف: "مرحلة التعايش، تتطلب تهيئة المواطنين لفهم ما هو ملقى عليهم من واجب، والتزام بكل إجراءات الوقاية والسلامة الشخصية، وأيضاً على المؤسسات بشكل عام، لمواءمة كل تفاصيل عملها مع إجراءت السلامة والوقاية المطلوبة منها، لذلك هناك جهد تقوم به كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لوضع البروتوكولات الضابطة لعمل القطاعات المختلفة في مرحلة التعايش، عندما يتم اتخاذ قرار بشأنها، وعندما نصل إلى قناعة بأننا بتنا مهيئين للدخول في هذه المرحلة، لذلك الأمر قيد النقاش والتجهيز".

وتابع معروف بقوله: "حتى اللحظة لا مجال للحديث في المرحلة الراهنة عن مرحلة التعايش، فالمجتمع غير مُهيّأ، ولا زال هناك عدم التزام بإجراءات الوقاية على المستوى الشخصي، ولم تنته المؤسسات الحكومية من وضع البروتوكلات الضابطة لعمل القطاعات المختلفة في مرحلة التعايش عند اتخاذ قرار بشأنها".

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