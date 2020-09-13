الموت يُغيب الإعلامي الفلسطيني حسن الكاشف

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رام الله - دنيا الوطن

توفي الكاتب الصحفي حسن الكاشف، في تركيا، اليوم الأحد، عن عمر يناهز الخامسة والسبعين.



ونعت عدة كتل صحفية، الصحفي الكاشف، باعتباره رمزاً للإعلام الفلسطيني.



ويقيم الكاتب الصحفي في تركيا منذ بضع سنوات، حيث غادر غزة بعد أن عاد إليها مع السلطة الفلسطينية عام 1994.



ويعد الكاشف من أعلام الصحافة الفلسطينية والعربية، وعمل وكيلاً لوزارة الثقافة الفلسطينية، ومقدم برامج في تلفزيون فلسطين، ومراسلاً لراديو (مونت كارلو) في العراق.