قيادي بالجهاد: الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ويعيش حالة إرباك حقيقية

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: إن "الكيان الصهيوني، بالرغم من ترسانته العسكرية الضخمة، التى يمتلكها، وجرائمه المتكررة ضد أبناء شعبنا فى قطاع غزة، إلا أن عمليات المقاومة، لم تتوقف فى مواجهة أرتال الدبابات الميركفاة، والتى دمرها أبطال سرايا القدس على محور فيلادلفيا، وفى حى الزيتون".



وأضاف المدلل، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "الاحتلال عدو مجرم لا يفهم إلا لغة القوة والاشتباك المستمر، والذى توحدت عليه كل قوى المقاومة الفلسطينية، ولا يفهم لغة المفاوضات التى صنعت الانقسام الفلسطينى".



وتابع المدلل: "العدو يعيش حالة إرباك حقيقة وهاجساً وجودياً، نتيجة تعاظم قوة المقاومة، التى تطورت كثيراً عما كانت عليه قبل عام 2005، ويتمنى لحظة أن يعيش بأمان، ولن تعطيه أمريكا بكل ما تدعمه من أدوات البطش والدمار ولا أنظمة العار والتطبيع لن تستطيع أن توفر له لحظة أمن واستقرار على أرض فلسطين، أمام هذه الإرادة القوية، التى يمتلكها الشعب الفلسطينى ومقاومته".



وأكمل: "رسالتنا إلى الضفة الغربية، بأن الاحتلال لن يندحر إلا بذات الأسلوب، الذى أرغم شارون وجيشه المدجج على الانسحاب مدحوراً من قطاع غزة.



واستكمل: "نعقد الآمال بأن تعيد القيادة الوطنية الموحدة، إحدى مخرجات الاجتماع القيادى، بان تعيد حالة الاشتباك والمواجهة من جديد مع الاحتلال الصهيونى فى نقاط التماس فى الضفة الغربية والقدس، حتى نستطيع دحره عن كل فلسطين".

رام الله - دنيا الوطن