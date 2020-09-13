فروانة: أكثر من 125 ألف معتقل منذ توقيع أوسلو عام 1993

أكد المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أن الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين، لم تتوقف يوماً، بالرغم من توقيع اتفاق "أوسلو" و"العملية السلمية"، في الثالث عشر من أيلول/ سبتمبر 1993.





وقال فراونة في بيان له، اليوم الأحد: قد سُجل منذ توقيع الاتفاق أكثر من (125) ألف حالة اعتقال، طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم نواب ووزراء، وخلال هذه الفترة الزمنية، افتتحت سلطات الاحتلال العديد من السجون والمعتقلات؛ لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة من المعتقلين.





وأضاف: منذ "أوسلو"، ارتقى من بين الأسرى (111) شهيداً، نتيجة التعذيب والقتل المتعمد والاهمال الطبي وكان آخرهم الأسير داوود طلعت الخطيب، الذي استشهد في الثاني من الشهر الجاري، هذا بالإضافة إلى عشرات آخرين، توفوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

رام الله - دنيا الوطن