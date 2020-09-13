إيقاف مطعم بغزة عن العمل لعدم التزامه بإجراءات الوقاية

قام فريق مراقبة الأغذية في الطب الوقائي، بوزارة الصحة، بغزة، بالتعاون مع مباحث التموين، بإيقاف مطعم عن العمل؛ لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية.



جاء ذلك، خلال زيارة 11 منشأة غذائية، نفذها الفريق في محافظة غزة، كما تم تحرير 4 اخطارات صحية، وإتلاف بعض المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.







رام الله - دنيا الوطن