(فتح) تُعزي بضحايا الفيضانات في السودان

عزى المفوض العام للعلاقات الدولية لحركة (فتح)، عضو اللجنة المركزية للحركة، روحي فتوح، بضحايا الفيضانات، التي اجتاحت عدة مناطق في السودان.





وقال فتوح في بيان صحفي، اليوم الأحد، "تابعنا الكارثة الأليمة التي لحقت بالشعب السوداني الشقيق، جراء الفيضانات التي تسببت بعشرات الضحايا والمفقودين، وتشريد الآلاف من أهلنا وأشقائنا في السودان".





ودعا المفوض العام للعلاقات الدولية، الله عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

رام الله - دنيا الوطن