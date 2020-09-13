شؤون فلسطينية

قيادي بالمنظمة يكشف حقيقة عروض "مغرية" قدمت للقيادة الفلسطينية للقبول بالتطبيع العربي

قيادي بالمنظمة يكشف حقيقة عروض "مغرية" قدمت للقيادة الفلسطينية للقبول بالتطبيع العربي
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
عقبت القيادة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، على ما نشرته صحيفة (غلوبس) الإسرائيلية، من إغراءات اقتصادية، وصفتها بـ"الخيالية"، من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، للقيادة الفلسطينية، مقابل موافقة الأخيرة على التطبيع مع إسرائيل.

وأكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن هذه مجرد اداعاءات كاذبة ومفبركة، الهدف منها التضليل لا أكثر ولا أقل، معرباً عن أمله بألا تقع المؤسسات الإعلامية الفلسطينية في هذا الفخ، بترويج مثل هذه الاكاذيب.

وقال مجدلاني: "هذا الأمر غير وارد، والقيادة الفلسطينية ليست في موقع مساومة أو البحث عن أنصاف حلول مع هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي؛ فإن الموقف المبدأي، الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، باسم القيادة الفلسطينية، واضح".

وأضاف: "إن أي عملية تطبيع تقوم بها أي دولة عربية الآن، هي خرق للنظام الرسمي والإجماع العربي، ولمبادرة السلام العربية، وهي طعنة في نضال الشعب الفلسطيني، والأهم من ذلك فهي تقدم خدمة مجانية ليس فقط للاحتلال، وإنما هي تقدم خدمة مجانية لحملة ترامب الانتخابية لا أكثر ولا أقل".

وأشار مجدلاني، إلى أن الموقف الفلسطيني، تجاه موضوع العلاقات التي تنشأ بين أي دولة عربية وإسرائيل، موقف واضح، مبني على أساس قرارات الإجماع العربي، خلال قمة بيروت عام 2002.

أخبار ذات صلة

إغلاق مدرسة الرياض في جنين بعد تسجيل إصابات بـ (كورونا)

إغلاق مدرسة الرياض في جنين بعد تسجيل إصابات بـ (كورونا)

معروف: تسهيل الإجراءات لا يعني العودة للحياة الطبيعية.. وهذا ما تتطلبه مرحلة التعايش

معروف: تسهيل الإجراءات لا يعني العودة للحياة الطبيعية.. وهذا ما تتطلبه مرحلة التعايش

الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع البحريني تؤكد تمسكها بالثوابت تجاه القضية الفلسطينية

الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع البحريني تؤكد تمسكها بالثوابت تجاه القضية الفلسطينية

الموت يُغيب الإعلامي الفلسطيني حسن الكاشف

الموت يُغيب الإعلامي الفلسطيني حسن الكاشف

قيادي بالجهاد: الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ويعيش حالة إرباك حقيقية

قيادي بالجهاد: الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ويعيش حالة إرباك حقيقية

الديمقراطية: تدعو لإلغاء نهائي لاتفاق أوسلو

الديمقراطية: تدعو لإلغاء نهائي لاتفاق أوسلو

فروانة: أكثر من 125 ألف معتقل منذ توقيع أوسلو عام 1993

فروانة: أكثر من 125 ألف معتقل منذ توقيع أوسلو عام 1993

إيقاف مطعم بغزة عن العمل لعدم التزامه بإجراءات الوقاية

إيقاف مطعم بغزة عن العمل لعدم التزامه بإجراءات الوقاية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إغلاق مدرسة الرياض في جنين بعد تسجيل إصابات بـ (كورونا)

إغلاق مدرسة الرياض في جنين بعد تسجيل إصابات بـ (كورونا)

الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع البحريني تؤكد تمسكها بالثوابت تجاه القضية الفلسطينية

الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع البحريني تؤكد تمسكها بالثوابت تجاه القضية الفلسطينية

الموت يُغيب الإعلامي الفلسطيني حسن الكاشف

الموت يُغيب الإعلامي الفلسطيني حسن الكاشف

الديمقراطية: تدعو لإلغاء نهائي لاتفاق أوسلو

الديمقراطية: تدعو لإلغاء نهائي لاتفاق أوسلو

فروانة: أكثر من 125 ألف معتقل منذ توقيع أوسلو عام 1993

فروانة: أكثر من 125 ألف معتقل منذ توقيع أوسلو عام 1993

إيقاف مطعم بغزة عن العمل لعدم التزامه بإجراءات الوقاية

إيقاف مطعم بغزة عن العمل لعدم التزامه بإجراءات الوقاية

(فتح) تُعزي بضحايا الفيضانات في السودان

(فتح) تُعزي بضحايا الفيضانات في السودان

عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام الأقصى

عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام الأقصى

منوعات

شاهد: توقيف نجمة هندية في إطار التحقيقات بانتحار &#34;شوشانت راشبوت&#34;

شاهد: توقيف نجمة هندية في إطار التحقيقات بانتحار "شوشانت راشبوت"

عمرو دياب ونانسي عجرم يتصدّران قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيراً

عمرو دياب ونانسي عجرم يتصدّران قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيراً

بعد السرطان.. إصابة الفنانة العمانية فخرية خميس بفيروس (كورونا)

بعد السرطان.. إصابة الفنانة العمانية فخرية خميس بفيروس (كورونا)

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع جريمة (اغتصاب وقتل) طفل بالمغرب

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع جريمة (اغتصاب وقتل) طفل بالمغرب

شاهد: أحمد الفيشاوى يسخر من محمد رمضان في &#34;نمبر 2&#34; ويخرج الكليب لنفسه

شاهد: أحمد الفيشاوى يسخر من محمد رمضان في "نمبر 2" ويخرج الكليب لنفسه

شاهد: هل تدخل &#34;زينب فياض&#34; ابنة &#34;هيفاء وهبي&#34; عالم الغناء؟

شاهد: هل تدخل "زينب فياض" ابنة "هيفاء وهبي" عالم الغناء؟

شاهد: لبلبة تودع الصيف بجلسة تصوير &#34;مثيرة&#34; على البحر

شاهد: لبلبة تودع الصيف بجلسة تصوير "مثيرة" على البحر

شاهد: ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة طلاقه؟ وما عِلاقة أمينة خليل؟

شاهد: ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة طلاقه؟ وما عِلاقة أمينة خليل؟

شاهد: سميرة سعيد تستكمل حربها على الرجل بأغنية &#34;قط و فار&#34;

شاهد: سميرة سعيد تستكمل حربها على الرجل بأغنية "قط و فار"

وفاة عبد الرازق الشيمي &#34;فرعون&#34; أشهر كومبارس في السينما المصرية

وفاة عبد الرازق الشيمي "فرعون" أشهر كومبارس في السينما المصرية

عربي

السفارة الأمريكية: خليفة حفتر يلتزم شخصياً بإنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا

السفارة الأمريكية: خليفة حفتر يلتزم شخصياً بإنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا

مسؤول يُوضح حقيقة حريق مرفأ بيروت الجديد

مسؤول يُوضح حقيقة حريق مرفأ بيروت الجديد

تونس تُعيّن سفيراً في ليبيا بعد ست سنوات من شغور المنصب

تونس تُعيّن سفيراً في ليبيا بعد ست سنوات من شغور المنصب

ياسين أقطاي: تفاهم مصري-تركي في ليبيا

ياسين أقطاي: تفاهم مصري-تركي في ليبيا