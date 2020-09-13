قيادي بالمنظمة يكشف حقيقة عروض "مغرية" قدمت للقيادة الفلسطينية للقبول بالتطبيع العربي

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خاص دنيا الوطن

عقبت القيادة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، على ما نشرته صحيفة (غلوبس) الإسرائيلية، من إغراءات اقتصادية، وصفتها بـ"الخيالية"، من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، للقيادة الفلسطينية، مقابل موافقة الأخيرة على التطبيع مع إسرائيل.



وأكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن هذه مجرد اداعاءات كاذبة ومفبركة، الهدف منها التضليل لا أكثر ولا أقل، معرباً عن أمله بألا تقع المؤسسات الإعلامية الفلسطينية في هذا الفخ، بترويج مثل هذه الاكاذيب.



وقال مجدلاني: "هذا الأمر غير وارد، والقيادة الفلسطينية ليست في موقع مساومة أو البحث عن أنصاف حلول مع هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي؛ فإن الموقف المبدأي، الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، باسم القيادة الفلسطينية، واضح".



وأضاف: "إن أي عملية تطبيع تقوم بها أي دولة عربية الآن، هي خرق للنظام الرسمي والإجماع العربي، ولمبادرة السلام العربية، وهي طعنة في نضال الشعب الفلسطيني، والأهم من ذلك فهي تقدم خدمة مجانية ليس فقط للاحتلال، وإنما هي تقدم خدمة مجانية لحملة ترامب الانتخابية لا أكثر ولا أقل".



وأشار مجدلاني، إلى أن الموقف الفلسطيني، تجاه موضوع العلاقات التي تنشأ بين أي دولة عربية وإسرائيل، موقف واضح، مبني على أساس قرارات الإجماع العربي، خلال قمة بيروت عام 2002.