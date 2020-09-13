مديرية التربية والتعليم في بيت لحم تقرر اغلاق مدارس وشعب صفية بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الاحد، اغلاق عدد من المدارس والشعب الصفية، بسبب تفشي وباء كورونا.



وافادت مديرية التربية والتعليم انه تقرر اغلاق عدد من المدارس بسبب كورونا، وهي: مدرسة بنات زعترة الأساسية لمدة اسبوع، وصفوف التوجيهي في مدرسة الزير الثانوية لمدة ٤٨ ساعة، ومدرسة رياض الاقصى لمدة 48 ساعة، وشعبتي التوجيهي العلمي في مدرسة بنات العبيدية، ومدرسة بنات فرحات الثانوية لمدة 48 ساعة، واغلاق الصفوف من الاول حتى الرابع في مدرسة المنشية قرب بلدة تقوع شرقا وفق (وفا).



وأشارت المديرية الى ان هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية، والحد من انتشار الفيروس.